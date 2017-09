Ezekiel Elliott perd sa cause en appel

La suspension de six matchs imposée au porteur de ballon des Cowboys de Dallas Ezekiel Elliott a été maintenue par le juge Harold Henderson, mardi.

Plusieurs médias ont confirmé la nouvelle en soirée. Il sera toutefois en mesure de jouer le premier match de la saison dimanche, contre les Giants de New York. Il pourrait également disputer l'intégralité de la saison s'il parvient à obtenir une ordonnance restrictive des tribunaux. S'il n'y parvient pas, il ratera les semaines 2 à 7 d'activités.

To sum it up: Zeke Elliott plays Sunday. Could get a restraining order to stay in the field this season. Could not get it and sit Weeks 2-7.