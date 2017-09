Quatre équipes intéressées aux services de Cody Franson

Le défenseur Cody Franson n’a toujours pas de contrat en vue de la prochaine saison, mais il détient quelques options.

Des informations dévoilées par le journaliste Dhiren Mahiban font état de quatre équipes de la LNH intéressées aux services du joueur autonome sans compensation de 30 ans.

Les Sharks, les Oilers, les Blackhawks et les Canucks auraient eu des négociations avec le camp du défenseur cet été en vue d’en arriver à une entente d’une saison. À quelques jours de l’ouverture des camps d’entraînement, une décision est imminente dans son cas.

Hearing former #Leafs D Cody Franson deciding between Chicago, Edmonton, Vancouver and San Jose. Looking like a one-year deal for the UFA.