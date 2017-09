Patrick Scalabrini est confiant

Rejoint au bout du fil avant le départ de l’équipe vers Sussex, le gérant des Capitales de Québec Patrick Scalabrini s’est montré positif à l’approche de la vraie saison.

«Ç’a été une fin de saison parfaite dans le sens que, oui on a eu une léthargie, oui on savait que ça allait arriver, mais on a fini extrêmement fort, avec des matchs émotifs et on arrive en confiance avec tout ça.»

Les Capitales devaient absolument remporter le deuxième match du programme double de lundi s’ils voulaient obtenir l’exclusivité du premier rang et avoir l’avantage du terrain pour toutes les séries, et s’ils ne voulaient pas affronter les Jackals du New Jersey au premier tour.

«On voulait éviter les Jackals à tout prix, s’est exclamé le grand manitou de Québec. C’est un peu l’équipe de l’heure et avec leurs derniers ajouts, ça aurait été difficile. En plus, c’est une équipe qui lance bien la balle.»

Qui doit-on surveiller chez les Miners?

«Gianni Zayas nous a battus trois fois cette année. C’est leur releveur, leur force numéro 1 et ils ne se fient pas nécessairement sur leurs partants, mais c’est une équipe qui court beaucoup. Ils ont d’ailleurs le plus gros nombre de buts volés de la ligue. Leur gars clé c’est C.J. Retherford, un gars qu’ils sont allés chercher au Mexique en fin de saison», a analysé Scalabrini.

D’ailleurs l’entraîneur des lanceurs des Capitales Karl Gélinas a ajouté son grain de sel par rapport aux lanceurs adverses.

«Le jeune Zayas a eu une bonne saison, j’ai hâte de voir le genre d’étoffe qu’il va avoir. Tamburino a des bons chiffres aussi, mais on l’avait affronté à Quebec et ça avait bien été contre lui. Enfin, il y a Kody Kerski qui avait fait un bon travail contre nous la dernière fois, mais il a deux lancers, une balle rapide et une balle courbe, donc si on fait les ajustements nécessaires et qu’un de ses deux tirs n’est pas aussi ''sharp'' que la dernière fois, on peut avoir l’avantage de ce côté-là.»

Kalian Sams de retour?

Scalabrini a tenu à être prudent vis-à-vis le retour au jeu de Kalian Sams, mais les partisans de Québec pourraient malgré le tout le voir à l’œuvre en fin de semaine.

«La blessure de Kalian est positive. Il bouette et il a encore de l’enflure, mais dans le meilleur des scénarios, il pourrait jouer en fin de semaine à Québec», a-t-il dit.

Quant à Maxx Tissenbaum, absent du jeu pour des raisons personnelles, il sera partant pour toute la série avec Québec. Sans doute une bonne nouvelle pour Scalabrini et toute l’équipe.