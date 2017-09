Lucas Duda fait la différence pour les Rays

Lucas Duda a claqué son 27e circuit de la saison, une frappe bonne pour deux points, permettant aux Rays de Tampa Bay de vaincre les Twins du Minnesota par la marque de 2-1, mardi soir en Floride.

L’ancien des Mets de New York a conclu le duel avec deux coups sûrs.

Le joueur de troisième but Evan Longoria a aussi placé la balle en lieu sûr à deux reprises, inscrivant un point.

Jake Odorizzi (8-7) a connu un excellent départ, concédant seulement un coup sûr et un but sur balles en six manches et deux tiers. Le droitier a retiré six rivaux sur des prises.

Alex Colomé a donné un point en neuvième manche, mais est parvenu à étouffer la menace à temps pour signer son 42e sauvetage de la campagne.

La défaite est allée au dossier de l’ancien des Expos de Montréal Bartolo Colon (6-11), qui a donné deux points et cinq coups sûrs en six manches et deux tiers.

Robbie Grossman a produit l’unique point des Twins sur un circuit en solo.