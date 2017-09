LNH: plus de 250 matchs à TVA Sports

La nouvelle saison de la Ligue nationale de hockey est à nos portes alors que les matchs préparatoires s’amorceront dans moins de deux semaines. Tout au long de la campagne 2017-2018, c’est plus de 250 matchs du circuit Bettman qui seront diffusés sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

Le premier match de l’histoire des Golden Knights de Las Vegas sera d’ailleurs présenté à TVA Sports, le 17 septembre à 17h00, face aux Canucks de Vancouver. Puis les matchs entre les Canucks de Vancouver et les Kings de Los Angeles en Chine le 21 septembre (7h30) et le 23 septembre (19h) et celui entre les Sénateurs d’Ottawa et les Devils du New Jersey le 25 septembre à l’Île-du-Prince-Édouard (18h) seront également présentés.

La saison régulière 2017-2018 s’amorcera le 4 octobre alors que cinq matchs seront présentés à TVA Sports en quatre soirs. Le premier d’entre eux sera celui entre les Maple Leafs de Toronto d’Auston Matthews et les Jets de Winnipeg de Patrik Laine (19h). Ce duel sera suivi de ceux entre les Flames et les Oilers d’Edmonton (4 octobre), les Predators de Nashville et les Bruins de Boston (5 octobre), les Golden Knights et les Stars de Dallas (6 octobre) puis les Canadiens de Montréal et les Capitals de Washington (7 octobre).

Ce match entre le Tricolore les Capitals sera le premier de 22 duels du Bleu-Blanc-Rouge à TVA Sports lors de La Super soirée Coca-Cola.

Le match des équipes fondatrices (18 novembre contre les Maple Leafs), le match du centenaire (16 décembre face aux Sénateurs), le retour de P.K. Subban à Montréal (le 10 février face aux Predators) et le premier match face aux Golden Knights à Las Vegas (17 février) seront également tous diffusés à TVA Sports.

De plus, la chaîne sportive diffusera la 10e édition de la Classique hivernale le 1er janvier (Sabres de Buffalo contre Rangers de New York) en direct du Citi Field dans la Grosse Pomme et le match des étoiles (27 et 28 janvier à Tampa Bay).