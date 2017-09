Lionel Messi va prolonger d'ici un mois, assure le président du Barça

Le nouveau contrat de Lionel Messi, officialisé en juillet par le FC Barcelone, a été signé en juin par le père et agent de l'Argentin et devrait l'être d'ici un mois par le joueur lui-même, a déclaré Josep Maria Bartomeu, président du club catalan.

Messi (30 ans), dont le précédent contrat s'achève en juin 2018, n'a toujours pas paraphé ce nouveau bail courant jusqu'en 2021, ce qui a alimenté les inquiétudes parmi les supporters barcelonais, traumatisés par le départ inopiné de Neymar au Paris SG début août.

«Tout est décidé et signé, a asssuré Bartomeu dans une interview au quotidien barcelonais Sport. «Il y a trois contrats. Un avec la Fondation Messi, qui est signé avec le président de la Fondation et le frère du joueur. Il y a un contrat d'image de "Leo" Messi, signé par son père en tant qu'administrateur de sa société, et il y a le contrat de travail signé par le père de "Leo", qui en a le pouvoir.»

«Le contrat est signé, il est valide à la date du 30 juin, a poursuivi le dirigeant. Il est audité parce qu'il entre dans les comptes de la saison dernière (clos à fin juin, NDLR). Il n'y a pas de problème. Il ne reste que la signature protocolaire. Nous sommes tranquilles.»

Interrogé pour savoir si cette signature pourrait intervenir avant un mois, Bartomeu a répondu: «J'espère que oui. Il ne manquerait plus que ça...»

Avec ce nouveau contrat, Messi, qui a effectué l'intégralité de sa carrière professionnelle au Barça, devrait être lié au club jusqu'à ses 34 ans.

Le flou autour de cette signature, très attendue par les «socios» (supporters-actionnaires) du club, intervient alors que la direction du FC Barcelone est très critiquée pour avoir laissé filer Neymar et n'avoir pas réussi à le remplacer au terme du mercato d'été.

Par ailleurs, Bartomeu s'est montré rassurant au sujet de l'avenir du capitaine Andres Iniesta (33 ans), sous contrat jusqu'en juin 2018 et qui a dit s'interroger sur son avenir.

«Nous avons un accord de principe pour prolonger et nous espérons le concrétiser dans les prochaines semaines», a dit le président barcelonais.

«C'est un joueur dont nous voulons qu'il achève sa carrière ici et qu'il décide quand l'achever. L'idée est qu'il ait un contrat indéfini où il puisse prolonger automatiquement d'année en année», a-t-il conclu.