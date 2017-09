Les Rockets vendus pour 2,2 milliards $

Les Rockets de Houston ont été rachetés mardi par le milliardaire américain Tilman Fertitta pour 2,2 milliards $, un montant-record pour une équipe de la NBA.

«Je suis vraiment honoré d'avoir été choisi comme le nouveau propriétaire des Rockets», a indiqué Fertitta dans le communiqué officialisant l'opération.

«C'est un rêve devenu réalité», a poursuivi l'homme d'affaires qui vit dans la région de Houston et qui a fait fortune dans la restauration et les casinos.

«L'opération doit encore recevoir l'agrément du conseil des gouverneurs de la NBA», formé des propriétaires des autres formations.

Le montant du rachat n'a pas été précisé par les Rockets. La somme de 2,2 milliards $ est celle mentionnée par des sources proches du dossier à la presse américaine.

L'équipe était valorisée par la magazine économique Forbes à 1,65 milliard $.

Son actuel propriétaire, Leslie Alexander, avait déboursé 85 millions $ pour acquérir l'équipe en 1993 et avait été préféré alors à Fertitta qui avait également fait une offre de rachat.

Houston a remporté deux titres de la NBA, en 1994 et 1995, et vient de réaliser une saison morte très ambitieuse en faisant signer un méga-contrat à sa vedette James Harden, qui va toucher 228 millions $ au cours des six prochaines saisons, et en recrutant Chris Paul, en provenance des Clippers de Los Angeles.

En 2014, Steve Ballmer, ancien patron du géant Microsoft, avait racheté les Clippers pour 2 milliards $, précédent record pour l'acquisition d'une équipe de la NBA.