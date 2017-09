Les Mets écrasés par les Phillies

Les Phillies de Philadelphie ont effectué une poussée de six points en quatrième manche, en route vers un gain de 9-1 sur les Mets, mardi à New York.

Le lanceur Ben Lively (3-5) s’est signalé en attaque, frappant un deuxième circuit cette année. Il a conclu le duel avec deux coups sûrs et quatre points produits.

Au monticule, Lively a permis un point, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en sept manches.

Nick Williams a totalisé deux coups sûrs et trois points produits dans une cause gagnante.

Freddy Galvis et Jorge Alfaro ont chacun obtenu trois coups sûrs.

Du côté des favoris de la foule, Jacob deGrom (14-9) a connu une sortie difficile, étant victime de neuf points, dont six mérités, 10 coups sûrs et deux passes gratuites en trois manches et deux tiers.