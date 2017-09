Le plus grand exploit de Denis

Publié aujourd'hui à 13h13

Mis à jouraujourd'hui à 13h21

Les derniers mois de Denis Shapovalov ont été un véritable tsunami de succès et d’émotion.

Et je pèse mon mot.

Sinon, comment appeler autrement que par tsunami cette montée fulgurante du jeune athlète, tant au classement que dans l’imaginaire collectif des amateurs de sport de la planète. Voici ce qu’en dit le Larousse : «Les tsunamis sont d’énormes vagues qui viennent s’abattre sur certaines côtes et qui balaient tout sur leur passage. (...) Plusieurs puissantes vagues peuvent ainsi se succéder.»

Cela étant dit, et pour ne pas répéter ce que j’ai écrit dans mon texte précédent, lisez ceci pour la somme des réussites du Torontois au cours du mois d’août.

Gravir 200 échelons en huit mois, dans le classement du tennis professionnel, ça relève de l’exploit, au même titre qu’une progression de 100 rangs en un seul mois, incluant le fait de se farcir au passage cinq joueurs du top 50, incluant des numéros 2 (Nadal) et 12 (Tsonga), dans des stades remplis à craquer (11 000 personnes à Montréal et 22 000 à New York).

Mais le plus grand exploit de ce blond gaucher, tout aussi élastique que charismatique, est au-delà.

Il a fait découvrir le tennis à des dizaines de milliers de personnes.

Combien de fois, après cette Coupe Rogers que j’ai eu le privilège de décrire à TVA Sports, me suis-je fait interpeler par des gens qui m’ont dit ceci : «Vous nous avez fait triper pendant le tournoi»? Ce à quoi je répondais toujours cela : «Merci bien. Mais si le jeune n’avait pas donné à l’événement ses plus grands frissons depuis longtemps, vous ne me diriez probablement pas ça aujourd’hui. Tout le mérite lui revient...je n’étais que le messager...»

Crédit photo : AFP

Ce type de commentaire s’est poursuivi pendant les deux semaines et sept matchs qu’il a disputés aux Internationaux des États-Unis. Les gens avaient envie de parler de lui.

Il a fait découvrir le tennis. Et l’a fait aimer.

Comme Gaétan, Myriam, Jean-Luc et Sylvie

Et il fera aimer le tennis à des milliers de jeunes qui joindront le sport d’ici quelques jours, semaines, mois ou années. Et pas seulement parce que ces jeunes auront eu le nez rivé sur l’écran, mais parce que leurs parents auront tellement aimé ce qu’ils ont vu qu’ils feront essayer la raquette à leur progéniture.

Gaétan Boucher, en 1984 à Sarajevo, n’a-t-il pas tourné des hordes d’enfants et d’adolescents vers le patinage de vitesse, un sport jusque-là méconnu. Myriam Bédard, en 1994 à Lillehammer, n’a-t-elle pas tourné des hordes d’enfants et d’adolescents vers le biathlon, un sport jusque-là inconnu. Même chose avec Nicolas Gill et le judo (1992) Jean-Luc Brassard et le ski acrobatique (1994) et Sylvie Bernier avec le plongeon (1980).

Et la liste est longue, autant chez nous que chez les Canadiens du reste du pays ou chez les Américains.

En regardant le jeune tennisman de 16 ans Marko Miladenovic triompher à Repentigny, ce week-end, je me suis dit que l’héritage d’un Novak Djokovic, avait poussé des tas de jeunes Serbes vers les courts.

Les exemples ne manquent pas. Tous sports confondus.

Dans cinq ou dix ans, combien de ces jeunes Canadiens émergeant sur la scène nationale ou internationale vous diront-ils que c’est en regardant Denis Shapovalov à la télé qu’ils ont décidé qu’ils voulaient faire comme lui et partir à la conquête de la planète?

Exactement comme Denis lui-même l’a dit, au centre de la plus grande arène de tennis au monde, le Stade Arthur-Ashe. Interrogé par le célèbre Brad Gilbert après une autre de ses spectaculaires victoires, il a répondu :

«Quand j’étais jeune, j’ai vu les Federer et Nadal disputer de grands matchs dans ce stade et c’est là que j’ai compris à quel point je voulais le faire moi aussi.»