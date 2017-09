Kei Kamara élu joueur de la semaine

L’attaquant du Revolution de la Nouvelle-Angleterre Kei Kamara a été nommé le joueur de la semaine dans la Major League Soccer (MLS), mardi.

Au cours des derniers jours, Kamara a inscrit son premier tour du chapeau en carrière dans la MLS. Il a effectivement marqué trois buts dans un gain de 4-0 contre Orlando City, samedi.

Depuis le début de saison, l’athlète originaire de Sierra Leone compte 11 buts et a ajouté quatre passes décisives.

Kamara aide le Revolution à se maintenir dans la course aux éliminatoires avec l’Impact de Montréal. Ces deux formations sont à la poursuite des clubs devant eux au classement de l’Association de l’Est, dont l’Atlanta United FC, les Red Bulls de New York et le Crew de Columbus.

Le match de samedi entre le Revolution et l’Impact sera particulièrement important. L’équipe montréalaise devra avoir Kamara à l’œil.