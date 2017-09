Les Capitals de Washington ont invité mardi le défenseur Jyrki Jokipakka à leur prochain camp d'entraînement.

Le Finlandais de 26 ans est joueur autonome sans compensation depuis le 1er juillet dernier.

En 41 matchs la saison dernière, avec les Flames de Calgary et les Sénateurs d'Ottawa, Jokipakka a amassé six points, dont un but.

L'arrière gaucher a amorcé sa carrière dans la Ligue nationale de hockey avec les Stars de Dallas, équipe qui l'a repêché au septième tour (195e au total) en 2011.