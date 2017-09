Boldor est convaincu d’avoir fait le bon choix

Le nouveau défenseur de l’Impact Deian Boldor est absolument certain d’avoir fait un bon choix pour sa carrière en venant poursuivre celle-ci à Montréal, dans la MLS.

Le Roumain était de passage à «l’Impact cette semaine», mardi, quelques jours après un premier match avec le club montréalais qui ne s’est pas terminé comme il l’aurait souhaité. L’arrière de 22 ans a pris un carton rouge discutable, qui a mis du plomb dans l’aile à l’équipe pour le reste de la rencontre, mais il préfère maintenant laisser cela derrière lui.

«Ça ne devait pas se passer comme ça, prendre un rouge, a-t-il expliqué. Ça ne m'était jamais arrivé dans ma carrière. Il a fallu que je vienne à Montréal pour prendre un rouge!»

Il en faudra toutefois plus que ça pour le décourager. Au contraire, Boldor apprécie son séjour en ville jusqu’ici.

«J'attendais mon premier match et j'ai vu, de l'extérieur, ce que l'Impact signifie, a indiqué le sympathique athlète. J'étais content de mon choix.»

«C'est peut-être le moment de faire ce choix, a-t-il également mentionné. J'ai passé beaucoup de temps en Italie et il est temps de connaître une nouvelle expérience. Pour l'instant, la MLS a un bon niveau, mais ça va être meilleur dans le futur.»

Boldor est d’avis que plus de joueurs feront comme lui, à l’avenir, en choisissant de quitter l’Europe à un jeune âge pour venir en MLS, plutôt que l’inverse.

En attendant, il se prépare pour la course aux éliminatoires, dont l’Impact se trouve au cœur.

«Ce n’est plus le temps d’observer et de prendre son temps, chaque match est comme une finale», a-t-il souligné.

«Il faut prendre le plus de points possible, prendre sa place en éliminatoires et faire un bon travail une fois rendus là.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.