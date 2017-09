Un ancien espoir des Canadiens obtient une chance ailleurs

Le costaud attaquant Connor Crisp, choisi au 3e tour (71e au total) par les Canadiens en 2013, tentera de se faire remarquer au camp d’entrainement des Red Wings de Detroit dans plusieurs semaines.

La formation du Michigan lui a consenti un essai professionnel, a révélé le principal intéressé sur Twitter.

Very grateful to be joining the @detroitredwings, another original 6 team for camp this fall, an opportunity I will take full advantage of