Shawn Thornton apprend à la vitesse «grand V»

Nouvellement retraité, l’ancien dur-à-cuire de la LNH Shawn Thornton s’est vite trouvé un nouveau travail au sein de l’organisation des Panthers de la Floride. Il ne l’occupe que depuis trois mois, mais les apprentissages sont déjà nombreux.

Maintenant âgé de 40 ans, Thornton est vice-président des opérations commerciales des Panthers après avoir été approché pour ce poste par l’organisation. Il s’est récemment confié sur son expérience jusqu’ici au réseau ESPN.

«Peu de gens passent du monde du sport directement au monde des affaires, a-t-il d’abord observé. Généralement, quand les gars se retirent et se joignent à une organisation, ils intègrent les opérations hockey ou le dépistage.»

Ainsi, celui qui a remporté la Coupe Stanley avec les Bruins de Boston en 2011 siège maintenant dans des réunions de marketing, discute avec des partenaires corporatifs et participe à des rencontres à propos des ventes de billets et d’autres aspects financiers. Il essaie aussi de faire progresser le centre d’entraînement de l’équipe, ou encore, de faciliter la participation des joueurs de l’équipe aux différentes activités organisées au sein de la communauté.

Évidemment, c’est une toute autre routine que celle à laquelle il s’était habitué dans ses fonctions de hockeyeur professionnel.

«Je suis un gars de type lundi au vendredi, de neuf à cinq, mais évidemment, ça change tous les jours, a-t-il souligné. Je ne me plaindrai pas de mes horaires parce que les gens en général travaillent plus d’heures que moi, mais il a fallu que je m’ajuste.»

«J’ai des amis qui ont des emplois normaux et avant, si on devait se rencontrer pour aller prendre un verre et qu’ils étaient pris pour retarder leur arrivée d’une demi-heure ou quelque chose du genre, je me disais "ce trou du *** est encore en retard". Mais maintenant, je les comprends.»

Il doit aussi apprendre à se servir d’outils ordinaires qui semblent anodins pour quiconque a un emploi «normal».

«Fichu Excel. J’essaie encore de comprendre comment ça marche», a-t-il expliqué, en ajoutant qu’il s’assoit une ou deux fois par semaine avec le comptable de l’équipe pour apprendre à s’en servir.

«Je dirais que tout le monde ici est génial avec moi quand vient le temps de m’aider avec des choses comme ça, a souligné Thornton. Je me suis fait frapper au visage pendant 20 ans. Je n’étais pas assis devant un écran à essayer de compiler des dossiers comme ça. Mais j’avance.»

La tête va bien

Parlant de se faire frapper, le colosse assure ne pas être en si mauvais état, physiquement, même si le style de jeu qu’il affectionnait était très robuste.

«Ma main droite est mal foutue, à défaut d’un meilleur mot, a-t-il admis. Elle me fait vraiment mal. Il n’y a pas grand-chose que je puisse y faire (...) on espère seulement que ça s’améliore avec le temps. Mes hanches sont parfois douloureuses aussi.»

«Mais en tout et pour tout, en considérant le temps que j’ai joué et le rôle que j’avais, je suis très, très chanceux, a-t-il poursuivi. En ce qui concerne les commotions, je ne suis pas trop inquiet. Je pense que certaines personnes sont plus sujettes à en faire. Ça sonne peut-être un peu naïf. Mais il était rare que je me fasse frapper durement. Je pense que la majorité des commotions surviennent sur des mises en échec, lorsque des gars équipés d’épaulettes se frappent en arrivant à 35 milles à l’heure.»

Thornton estime que les combats peuvent aussi causer des commotions, évidemment, mais pas aussi souvent qu’on le croit.

«J’ai eu une sévère commotion dans le junior, s’est-il rappelé. J’en ai eu une mauvaise quand John Scott m’a pincé à Buffalo. Mais je ne pense pas en avoir eu plus que ça. Alors je ne suis pas très inquiet à propos de mon cerveau.»

Cela dit, il continue à prendre soin de lui.

«Mon but est simplement de ne pas devenir gros, a-t-il affirmé. Alors qu’avant, j’essayais d’être dans la meilleure condition pour jouer au hockey, maintenant c’est : "ne grossis pas". Avec toute la bière que je bois, j’essaie juste de rester comme je suis. J’essaie donc de faire un peu d’exercice tous les jours.»

Jusqu’à maintenant, donc, la transition semble être un succès pour lui. Certains hockeyeurs se sentent parfois perdus lorsqu’ils arrêtent leur carrière, mais Thornton a plus de chance.

«En fait, j’aime encore plus ça que je ne m’y attendais, a-t-il révélé. Les propriétaires tiennent à ce que ça marche. Oui, il y a des défis, mais j’aime les défis. C’est intrigant pour moi.»

Thornton avait aussi été approché pour occuper un emploi à Boston, mais il a maintenant l’impression d’avoir «fait le bon choix».