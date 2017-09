Nicklas Backstrom croit que les Capitals briseront un jour leur malédiction

Les sceptiques sont nombreux, mais ça n’empêche pas Nicklas Backstrom de croire que les Capitals de Washington briseront finalement un jour leur malédiction en séries éliminatoires.

«Nous entretenons de grandes attentes par rapport à nous-mêmes. Nous voulons aller de l'avant. C’était une fin difficile pour nous l’an dernier et c’est un scénario qu’on a vécu quelques fois. Mais nous briserons ce mauvais sort un jour,» a affirmé le Suédois lors d’une entrevue avec Peter Sibner (NHL.com).

La formation de la capitale américaine n’a jamais dépassé le deuxième tour des séries depuis l’arrivée de leur supervedette Alexander Ovechkin au sein de l’équipe lors de la saison 2005-2006.

Qui plus est, les troupes de Barry Trotz amorçaient le tournoi printanier comme grands favoris la saison dernière, ayant raflé le trophée des Présidents en vertu d’une fiche de 55-19-8, avant de décevoir une fois de plus leurs partisans lorsque l'enjeu était le plus grand.

Les Capitals entameront la prochain campagne sans Kevin Shattenkirk, Justin Williams et Marcus Johansson, mais de jeunes joueurs prometteurs ayant tombé dans l’œil de Backstrom pourraient combler partiellement ce vide.

«J’ai bon espoir que Christian Djoos sera le joueur qu’il a été dans la Ligue américaine la saison dernière. J’éprouve des sentiments positifs à propos de nos jeunes joueurs et j’espère qu’un ou deux d’entre eux peuvent surprendre,» a-t-il partagé, évoquant aussi le nom du choix de premier tour de l’équipe en 2014, Jakub Vrana.

Djoos, un défenseur de 6 pi ne faisant osciller la balance qu’à 168 lb., a fait tourner les têtes dans la Ligue américaine, enregistrant 58 points, dont 13 buts, en 66 matchs au sein des Bears de Hershey. Seulement deux arrières dans le circuit l’ont surpassé à ce chapitre.

Jakub Vrana a pour sa part amassé 36 points et 19 buts en 49 matchs dans la LAH, en plus de goûter pour la première fois à la LNH. En 21 rencontres avec les Capitals, l’attaquant a inscrit trois filets et six points.

«Premièrement, nous devons nous rendre en séries. Et lorsque nous y sommes, l’avantage de la glace n’importe pas. Espérons alors que nos plus jeunes joueurs ne ressentent pas le poids de notre passé en séries,» a mentionné Backstrom.