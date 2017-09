Les Indians poursuivent sur leur lancée

Malgré la prestation du voltigeur Rymer Liriano, qui a été à l’origine de trois points, les White Sox n’ont pas été en mesure de freiner les Indians de Cleveland, qui ont porté à 12 leur séquence de victoires, en vertu d’un gain de 5-3, lundi à Chicago.

Il s’agit de la plus longue séquence victorieuse jusqu’ici cette saison, dans le baseball majeur.

Liriano a cogné son deuxième circuit en carrière, bon pour deux points, en plus de pousser Abraham Almonte vers la plaque avec un simple productif.

Carlos Santana et Jose Ramirez ont tous deux expédié la balle dans les gradins, pour les visiteurs.

La victoire est allée au dossier de Trevor Bauer (15-8), qui a permis deux points, trois frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches et un tiers de travail, tout en retirant neuf adversaires sur des prises. Cody Allen a signé un 24e sauvetage, cette saison.

James Shields (2-6) a pour sa part concédé quatre points, six coups sûrs et deux passes gratuites en six manches et un tiers sur la butte.