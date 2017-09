Les Canucks ne demanderont pas aux Sedin de lever leur clause de non-échange

Malgré leurs 37 ans sonnés à la fin septembre, un âge avancé dans la Ligue nationale de hockey (LNH), les frères Daniel et Henrik Sedin ne feront vraisemblablement pas l’objet d’un échange cette saison, selon ce qu’a déclaré Jim Benning au réseau Sportsnet lundi.

Le directeur général Jim Benning ne demandera pas aux jumeaux de lever leur clause de non-échange.

«On ne bougera pas les Sedin à moins qu’ils viennent me voir à un moment donné et me disent : "Nous voulons passer à autre chose", a affirmé Benning. Quand nous leur avons parlé, nous n’allions pas leur demander de lever leur clause de non-échange.

«Nous n’allons pas les approcher pour leur demander de changer d’équipe.»

Depuis leur arrivée dans la LNH en 2000, Daniel et Henrik n’ont connu que les Canucks. Les frangins suédois sont devenus les visages de la concession et sont même passés à une victoire de soulever la coupe Stanley dans l’uniforme vancouvérois.

Les belles années ne sont plus cependant qu’un vague souvenir; les Sedin et les Canucks n’ont participé qu’une fois aux séries ces quatre dernières années et n’ont plus franchi le premier tour éliminatoire depuis leur défaite crève-cœur lors du match numéro 7 de la finale contre les Bruins de Boston, au printemps 2011.

«Ils ont été des Canucks pendant toute leur vie, ils aiment Vancouver et sont enthousiastes à propos de nos jeunes joueurs. Ils veulent tirer l’équipe d’affaire avec nous.» - Jim Benning, DG des Canucks

Passé 2018, les Canucks ne compteront peut-être plus les Sedin dans leurs rangs. Les numéros 22 et 33 terminent leurs contrats identiques de quatre ans d’une valeur totale de 28 millions $.

«Nous ne sommes pas rendus là, a dit Benning. Ils veulent voir comment ils se sentiront cette année, quel genre de saison ils connaîtront et quelles performances offrira l’équipe. Pendant l’année, nous aborderons le sujet avec eux.»

Choisis aux deuxième et troisième rangs du repêchage de la LNH en 1999 derrière Patrik Stefan chez les défunts Thrashers d’Atlanta, les Sedin sont les meneurs de l’histoire des Canucks aux chapitres des matchs joués, des buts, des aides et des points. Henrik, le capitaine, est le leader avec ses 1020 points, ses 783 aides et ses 1248 rencontres disputées, tandis que Daniel mène avec ses 370 buts en plus de suivre son frère dans les autres colonnes statistiques (616 aides et 986 points en 1225 matchs).

Henrik Sedin a marqué 15 buts et 36 aides pour un total de 51 points en 82 matchs la saison dernière, sa plus basse production depuis 2013-2014 (50 points en 70 rencontres).

Daniel Sedin s’est contenté d’une récolte de 44 points en 82 matchs la saison dernière, lors de laquelle les Canucks ont fini à l’avant-dernier rang de l’Association de l’Ouest en vertu d’une récolte de 69 points.