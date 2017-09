Les Aggies et les Falcons, même combat

Les Bruins de l’Université de la Californie à Los Angeles a comblé un retard de 34 points pour l’emporter 45-44 ce week-end sur les Aggies de Texas A&M, la deuxième plus grosse remontée de l’histoire du football universitaire américain.

Au-delà des quatre touchés des Bruins au quatrième quart, quatre fois sur des passes du quart Josh Rosen, ce qui retient l’attention dans cet effondrement des Aggies, c’est la ressemblance atroce avec le résultat du dernier Super Bowl LI entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Falcons d’Atlanta.

À 2 min 6 de la fin du troisième quart, en février dernier, Tom Brady rejoignait James White sur cinq verges pour le majeur. Les Patriots réduisaient l’écart à 28-9, mais les Falcons se dirigeaient allègrement vers la victoire contre la dynastie de Bill Belichick.

On connaît la suite.

Or, contre les Aggies ce week-end, Soso Jamabo a couru sur six verges pour le touché et ainsi réduit l’écart à 44-17... à 2 min 6 de la fin du troisième quart.

À 43 secondes de la fin du match, Jordan Lasley captait une passe de 10 verges de Rosen pour le touché et les Bruins l’emportaient in extremis.

Évidemment, ce n’était que le premier match de la saison régulière de la NCAA; mais les médias américains n’ont pas manqué de relever les similarités.

Pas de doute, la saison de football est bel et bien commencée.

UCLA rallied just like the Patriots last night, with even more points: pic.twitter.com/zXNgzj1fqO