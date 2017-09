Le but d'Anthony Duclair, assisté par les Coyotes

Anthony Duclair disposait de trois options contractuelles offertes par les Coyotes de l’Arizona.

L’idée du directeur général John Chayka était de permettre à «Duke» de prendre «la meilleure décision possible pour sa carrière.» S’il avait préféré signer un contrat à long terme, Duclair devait probablement accepter moins d’argent.

L’attaquant a opté pour une entente d’une saison avec un objectif précis en tête.

«Je veux juste me prouver avec ce contrat d’un an, a déclaré le Québécois dans une entrevue avec le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH) publiée dimanche. Évidemment, la dernière saison a été un peu difficile pour moi.

«C’était une expérience d’apprentissage mais, en même temps, je veux juste prouver cette année que je peux jouer à un niveau d’élite comme quand j’étais recrue et avoir un meilleur contrat l’été prochain.»

Duclair a impressionné avec 20 buts et 44 points à sa première saison complète dans la LNH en 2015-2016, dans l’uniforme des Coyotes, mais s’est contenté de cinq buts en 58 rencontres lors de la dernière campagne et a inscrit huit points en 16 parties avec les Roadrunners de Tucson, leur filiale dans la Ligue américaine (LAH).

Le Québécois tentera de se relancer offensivement en prenant davantage de lancers.

«Personne ne se met autant de pression que moi, a souligné l’ancien des Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur de Québec (LHJMQ). Je dois seulement récupérer la rondelle et me servir de ma vitesse à mon avantage pour foncer plus vers le filet.»

L'apport de Rick Tocchet

Les Coyotes espèrent que leur nouvel entraîneur-chef, Rick Tocchet, permettra à l’athlète de 22 ans de réaliser son plein potentiel.

«Pour ce joueur, il y a un grand potentiel ("The sky’s the limit", intégralement), mais il doit s’appliquer – c’est ce à quoi sert ce contrat : lui permettre de se remettre sur les rails et de jouer de la façon dont il est capable, l’a encouragé Chayka. Il est un joueur assez unique. Il est un franc-tireur, un buteur, mais il a une touche spéciale sur la rondelle et sait se faire fabricant de jeu.

«Il doit mieux se servir de son coup de patin et s’impliquer davantage. C’est le système de Rick Tocchet. S’il peut se servir de son coup de patin et mettre de la pression sur les défensives adverses pour provoquer des revirements, cela pourrait lui faire passer plus de temps en territoire offensif avec des joueurs talentueux qui pourront l’alimenter.»

«C’est juste une approche holistique. Tu dois t’engager sur les 200 pieds de la glace et "Toc" va le pousser à le faire.» - John Chayka, DG des Coyotes

Duclair, échangé aux Coyotes dans la transaction qui avait envoyé le défenseur Keith Yandle chez les Rangers en 2015, jouera sous les ordres d’un troisième entraîneur-chef depuis le début de sa carrière, après Alain Vigneault à New York et Dave Tippett, qui a quitté le banc des Coyotes en juin dernier.

«J’ai hâte de travailler avec notre nouvel entraîneur, particulièrement avec son expérience des deux dernières années (comme entraîneur adjoint chez les Penguins) à Pittsburgh, s’est réjoui Duclair. Tu peux voir ce qu’il a fait avec les vedettes là-bas. Un entraîneur à l’esprit offensif, ça joue vraiment en ma faveur.»