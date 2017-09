L'Angleterre avance sans convaincre

L'Angleterre a fait un grand pas vers la Russie en s'imposant dans la douleur face à la Slovaquie lundi à Wembley (2-1), en match de qualifications pour le Mondial-2018.

Avec cette terne victoire et seulement deux matches encore à disputer, les Anglais (20 pts) se sont donnés de l'air en tête du groupe F prenant cinq longueurs d'avance sur les Slovaques, deuxièmes (15 pts).

Si au niveau comptable ce bloc de deux matches internationaux est réussi avec deux succès, sur les autres plans, il a soulevé beaucoup de questions tant les Anglais ont paru maladroits.

Déjà contre Malte vendredi (4-0), la performance des "Trois Lions" avait soulevé des questions. Incapables de briser le verrou des Méditerranéens en première période, ils avaient été hués par leurs supporters.

Un résultat au final très favorable, grâce notamment à un doublé de Kane, mais des interrogations qui subsistent sur le niveau réel de cette équipe et l'implication des joueurs.

Lundi, Gareth Southgate et ses hommes ont fait pire encore. Ils ont même frôlé la catastrophe après avoir encaissé l'ouverture du score dès la troisième minute.

Le sélectionneur avait titularisé sa pépite Marcus Rashford en attaque, en lieu et place d'un Raheem Sterling bien fade contre Malte. Le jeune attaquant a tout de suite mis les siens dans l'embarras.

Sur l'une de ses premières actions, le joueur de Manchester United perdait le ballon à 25 mètres des buts. Stanislav Lobotka remettait immédiatement à Adam Nemec qui réussissait le une-deux, Lobotka trompant ensuite Joe Hart à bout portant (0-1, 3e).

La soupe à la grimace continuait ensuite toute la première période ou presque. Devant un Wembley consterné et à moitié vide, les "Trois Lions" enchaînaient les mauvais choix, les tirs contrés, les frappes dévissées. Mais sur un corner, ça finissait par payer... enfin!

Le public londonien commençait à s'ennuyer ferme, mais un corner de Rashford au premier poteau trouvait Eric Dier, qui déviait dans la lucarne d'une petite demi-volée parfaitement enroulée (1-1, 37). Le milieu de Tottenham, seul changement avec Rashford par rapport au XI titulaire à Malte, sauvait les siens de la douche de sifflets qui s'apprêtaient à tomber des tribunes.

Rashford se rattrape

Si les Anglais n'ont pas plus brillé au retour des vestiaires, ils ont au moins montré de la patience: ils n'ont jamais paniqué malgré les contre-attaques slovaques parfois tranchantes, à l'image de cet arrêt réflexe de Hart sur un enchaînement contrôle-volée de Nemec (55).

Un sursaut slovaque étouffé quelques minutes plus tard par le but de Rashford. Le "Red Devil" envoyait une jolie frappe croisée depuis l'entrée de la surface, dont le rebond trompait Dubravka et faisait chavirer un Wembley au bord de la crise de nerfs (2-1, 59).

Mais si le "Temple du football" était rassuré par le missile, il n'en restait pas moins agacé par le spectacle proposé et de nombreux spectateurs quittaient les tribunes bien avant la fin du match.

"Nous sommes un chantier (...) Mon travail est de bâtir", avait insisté Southgate avant la rencontre. Il pourra se retrousser les manches pour les deux derniers matches du groupe contre la Slovénie (5 octobre) et en Lituanie (8 octobre). La maison anglaise est loin d'être terminée.