La sensation américaine CoCo Vandeweghe poursuit sa route

CoCo Vandeweghe, sensation américaine des actuels Internationaux des États-Unis, a poursuivi sa route vers les quarts de finale lundi en vertu d'une victoire sans appel de 6-4, 7-6 (2) sur la 37e joueuse mondiale tchèque Lucie Safarova.

Vingt-deuxième au monde, Vandeweghe, 25 ans, affrontera la première joueuse mondiale Karolina Pliskova au prochain tour.

À cause de son style émotif et enflammé, CoCo s'attire davantage la sympathie d'un public américain déjà conquis à New York. D'ailleurs, les amateurs à Flushing Meadows commencent de plus en plus à entrevoir la possibilité d'un triomphe maison dans le Queens. Vandeweghe, l'éminente Venus Williams et la jeune Sloane Stephens ont toutes décroché leur billet pour les quarts.

Entraînée par l’ancienne gloire du tennis masculin américain Pat Cash, Vandeweghe a éclos cette année sur le circuit du grand chelem, avec des participations aux demi-finales des Internationaux d’Australie et aux quarts de finale à Wimbledon.