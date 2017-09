La 26e semaine en bref : le Fire réanimé, un grand match pour le Revolution

En raison de la pause internationale, qui est d’ailleurs toujours en cours, il n’y avait que quatre matchs à l’horaire en MLS au cours du dernier weekend.

Qui plus est, trois des huit équipes impliquées dans ces matchs n’ont à peu près plus de chances de participer aux éliminatoires. Et dans les cinq qui restent, l’Impact et le Revolution sont encore dans la course, mais le temps va bientôt commencer à manquer.

Parlant des «Revs», Kei Kamara et Lee Nguyen ont été absolument splendides, samedi, dans un gain décisif de 4-0 contre un Orlando City SC complètement à la dérive.

Kamara a planté un triplé afin de rappeler à tout le monde qu’il est l’un des bons attaquants de cette ligue. Nguyen, de son côté, est devenu le cinquième joueur de l’histoire de la MLS à obtenir quatre passes décisives dans un même match, rejoignant un groupe qui inclut notamment Landon Donovan, Carlos Valderrama et Dwayne De Rosario. Ça sonne bien.

Le Revolution l’a emporté 4-0 et avec ses 32 points, se trouve à quatre unités de la sixième et dernière place donnant accès aux éliminatoires, actuellement occupée par Atlanta. Mais ce ne sera pas simple : la troupe de «Tata» Martino a encore deux matchs en main sur les «Revs».

Entre le Revolution, huitième, et Atlanta, sixième, il y a l’Impact. Un Impact qui s’est un peu tiré dans le pied, samedi, devant le Fire au Stade Saputo.

Certains diront que le carton rouge attribué au défenseur montréalais Deian Boldor était tiré par les cheveux et que ça a coûté le match. Et ces gens-là n’ont pas complètement tort. Mais la marque était toujours de 0-0 à ce moment-là et l’Impact aurait pu puiser dans ses ressources pour réussir à arracher au moins un point au terme de cette rencontre. Or, ce n’est pas arrivé. Parce que les ressources en question étaient inexistantes. C’eût été un bon match pour que Matteo Mancosu rappelle à tout le monde qu’il est capable de marquer des buts. Mais ce n’est pas arrivé.

Comme Toronto la semaine dernière, le Fire s’est assuré qu’Ignacio Piatti était surveillé de très près et ça a fait le travail. L’arrière-droit Matt Polster a connu un solide match. Il aurait fallu que quelqu’un d’autre provoque une étincelle en attaque dans le camp montréalais. Après tout, quand «Nacho» est marqué à la culotte par plus d’un joueur, les autres ont forcément plus d’espace. Mais personne n’en a profité. Le plan du club pour l’aile droite cette saison, qui impliquait Dominic Oduro, Andres Romero et Ballou Tabla, n’a pas fonctionné. Considérant les différentes absences (Jackson-Hamel, Piette, Dzemaili, Ciman) avec lesquelles l'Impact devait composer, tout reposait beaucoup trop sur Piatti. Ça ne peut pas toujours fonctionner.

C’est donc Chicago qui est sorti de ce match avec un nouveau souffle. La bande à Bastian Schweinsteiger a bien joué ses cartes et est repartie de Montréal avec les trois points et une troisième place sécurisée, du moins pour un temps. La défense, qui a encaissé plusieurs blessures au cours des dernières semaines, revient peu à peu à la santé. Ça ira pour eux.

Dallas se bat

Le FC Dallas ne connaît pas une saison à la hauteur des attentes jusqu’ici. Le club texan a du mal à marquer et a gaspillé pas mal de points, de sorte qu’avant le match de samedi contre les Red Bulls, le club était tout juste sous la «ligne rouge» de la sixième place.

Ça a mal débuté, samedi. Jacori Hayes s’est pris un rouge en première demie, après quoi Sacha Kljestan a bénéficié d’une belle passe de Bradley Wright-Phillips (et pas l’inverse, vous avez bien lu) pour marquer l’un des plus beaux buts de la saison du club basé au New Jersey. Mais Dallas n’a pas cessé de se battre et a fait ce que l’Impact aurait pu réussir aussi : ressortir de ce match avec un point, la tête haute.

Finalement, le Galaxy a réussi à battre à peu près le seul club qu’il pouvait battre, les Rapids du Colorado. C’était seulement une deuxième victoire À DOMICILE cette saison pour le club californien. Le Galaxy a pu profiter d’une autre belle performance du Français Romain Alessandrini, seul joueur de l’équipe à avoir été constamment excellent cette saison. Mais malgré ce gain, le club reste très loin de la course aux éliminatoires.

Les derniers matchs serviront probablement à préparer la prochaine saison. Même chose pour les Rapids, d’ailleurs.

En terminant, voici une petite vidéo regroupant certains des plus beaux gestes du mois d'août dans la MLS: