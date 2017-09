Justin Thomas s’impose au Massachusetts

Justin Thomas a remis une dernière carte de 66 pour remporter les honneurs du Championnat Dell Technologies du circuit de la PGA, lundi à Norton, au Massachusetts.

Thomas a réussi un aigle et quatre oiselets en plus de caler un boguey au cours de la dernière journée de compétition, terminant avec un pointage de 267 (-17). Il s’agit d’une cinquième victoire pour lui, cette saison.

Il a devancé au classement son compatriote américain Jordan Spieth (67), qui a conclu l’événement avec un cumulatif de 270 (-14), et l’Australien Marc Leishman (70), qui revendique un total de 271 (-13).

Le Canadien Adam Hadwin était en bonne position à l’amorce de la quatrième ronde, mais il n’est pas parvenu à suivre le rythme des meneurs, si bien que sa carte de 73 lui confère le 13e rang avec un dossier de 276 (-8), à égalité avec Mackenzie Hughes (67).

Nick Taylor (72) et Graham DeLaet (70) sont les deux autres représentants de l’unifolié qui prenaient part aux rondes de la fin de semaine et ils ont respectivement terminé aux 56e et 75e échelons.

Le vainqueur de la dernière édition, Rory McIlroy, n’a pas été en mesure d’éviter le couperet après les deux premières journées d’activités.