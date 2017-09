J.D. Martinez frappe quatre circuits contre les Dodgers

Le joueur des Diamondbacks de l’Arizona J.D. Martinez a frappé quatre circuits dans le même match, lundi soir, pour propulser les siens vers une écrasante victoire de 13-0 aux dépens des Dodgers de Los Angeles.

Il est devenu le premier joueur de l'histoire des DBacks à réaliser l'exploit et le 18e de l'histoire du baseball majeur. Scooter Gennett, des Reds, avait également frappé quatre circuits dans le même match plus tôt cette saison.

Martinez a terminé sa soirée de travail avec six points produits en cinq présences à la plaque.

Le lanceur partant de l'Arizona Robbie Ray (12-5) a lancé durant sept manches et deux tiers, n'accordant aucun point sur trois coups sûrs, en plus de retirer 14 frappeurs sur des prises.

La défaite est allée au dossier de Rich Hill (9-7).

Les Diamondbacks ont maintenant remporté 11 matchs de suite et possèdent une avance de six matchs et demi sur les Brewers dans la course pour l'obtention de l'une des deux places de quatrièmes as dans la Nationale.

De leur côté, rien ne va plus pour les Dodgers. La troupe de Dave Roberts n'a remporté qu'un seul de ses dix derniers affrontements.