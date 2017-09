Internationaux des États-Unis: le tournoi des surprises

Il y a longtemps qu’un tournoi du Grand Chelem du côté masculin n’avait pas été aussi ouvert. À la lumière des résultats de la première semaine des Internationaux des États-Unis, un invité que l'on attendait absolument pas se faufilera jusqu'en finale.

Les membres du «Big Four» règnent en rois et maîtres depuis plus d’une décennie sur le circuit de l’ATP. En fait depuis 2004, Roger Federer (18), Rafael Nadal (15), Novak Djokovic (12) et Andy Murray (3) ont triomphé 48 fois lors de 55 derniers tournois majeurs. Seuls Stan Wawrinka (3), Juan Martin del Potro (1), Marin Cilic (1), Marat Safin (1) et Gaston Gaudio (1) ont terni la domination des «Quatre Grands».

Et rien n’indiquait que cette domination allait s’estomper à Flushing Meadows en 2017. Federer connaît une année incroyable avec des titres aux Internationaux d’Australie et à Wimbledon tandis que Nadal s’est imposé à Roland-Garros.

C’était jusqu’à ce que l’hécatombe ne s’amorce.

Tout d’abord, il y a eu Novak Djokovic, cinquième joueur mondial. Puis Stan Wawrinka (4e), le champion en titre. Se sont ajoutés Kei Nishikori (10e), Milos Raonic (11e) et tout juste avant le début du tournoi, Andy Murray (2e). Tous ont dû faire l’impasse en raison de blessures.

Et le tournoi n'était même pas en marche.

Un tableau débalancé

Malgré tous ces désistements, les deux favoris du tournoi, Federer et Nadal, se sont retrouvés dans la même portion de tableau, en compagnie des Dominic Thiem (8e), Grigor Dimitrov (9e), David Goffin (14e), Gaël Monfils (22e), Nick Kyrgios (17e) et Juan Martin del Potro (28e), tous des joueurs potentiellement extrêmement dangereux.

À la suite du forfait de Murray, qui devait être deuxième tête de série, mais qui s’est désisté après le tirage au sort, la position tout en bas du tableau est revenue à Marin Cilic (7e). Dans la portion du bas, Cilic y était accompagné par le joueur de l’heure sur le circuit de l’ATP, Alexander Zverev (6e), vainqueur il y a quelques semaines à la Coupe Rogers de Montréal, mais également de John Isner (15e), Jack Sock (16e), Sam Querrey (21e) et Jo-Wilfried Tsonga (12e). Vous voyez un peu le débalancement?

Sans manquer de respect à qui que ce soit, la portion du haut, sur papier, est nettement plus relevée que celle du bas, si ce n’est que par le forfait de Murray.

Et pour ajouter à tout cela, les têtes de série #4 et #5, Zverev et Cilic, ont subi la défaite très tôt dans le tournoi, ce qui ouvrait encore plus cette section du bas.

La sensation Shapovalov

Puis il y a eu le conte de fées du jeune Canadien Denis Shapovalov, qui après avoir remporté ses trois matchs de qualifications, s’est frayé un chemin jusqu’au quatrième tour, en défaisant, notamment, Tsonga au deuxième tour. Puis de surprise en surprise, les quatre joueurs de cette section à obtenir leur billet pour les quarts de finale sont Querrey, Kevin Anderson (32e), Pablo Carreno Busta (19e), vainqueur de Shapovalov (à voir dans la vidéo ci-dessus), et le teigneux Argentin Diego Schwartzman (33e).

Un de ces quatre joueurs sera de la finale. Précédemment, seul Querrey avait atteint le stade des demi-finales lors d’un tournoi du Grand Chelem. C’était à Wimbledon il y a deux mois.

Tandis qu’en haut, Federer, Nadal, Thiem, del Potro, Goffin et compagnie se chamailleront pour obtenir l’autre place en finale. Les matchs du quatrième tour de la portion du haut sont d'ailleurs prévus, lundi.

Également chez les femmes

La situation n’est pas différente chez les dames. Quoique peut-être dans une moindre mesure.

Simona Halep, deuxième favorite et deuxième mondiale, a été évincée dès le premier tour. Toutefois, son adversaire était Maria Sharapova, qui profitait d’un laissez-passer de la part des organisateurs en raison de retour au jeu après une suspension pour dopage.

Puis, il y a eu Angelique Kerber (6e), sixième favorite et championne en titre, qui a été écrasée dès le tour initial par la jeune Japonaise Naomi Osaka (45e).

Les troisième et cinquième favorites, Garbine Muguruza (4e tour) et Caroline Wozniacki (2e tour) ont été évincées avant l’étape des quarts de finale.

Dans le bas du tableau, Venus Williams (9e) et Petra Kvitova (14e), tous deux championnes de tournois du Grand Chelem, sont toujours en vie, mais s’affronteront lors des quarts de finale. Sloane Stephens (83e) et Anastasija Sevastova (17e) feront les frais de l’autre match.

Dans le haut du tableau, il reste bien Karolina Pliskova, 1re favorite, et Elina Svitolina, 4e favorite, mais il y a également des joueuses que personne n’attendait, comme Kaia Kanepi (418e), Jennifer Brady (91e) et Daria Kasatkina (38e). Toutes disputeront leur match de quatrième tour, lundi.

Si le spectacle est toujours au rendez-vous à Flushing Meadows, il faut avouer que ça faisant longtemps qu’un tournoi du Grand Chelem n’aura jamais été aussi ouvert.