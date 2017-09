Derek Jeter planifierait d'importantes coupes salariales chez les Marlins

Derek Jeter aurait discuté avec un investisseur potentiel cet été de réduire la masse salariale des Marlins de Miami de 115 jusqu’à 55 millions $, selon ce qu’aurait indiqué ledit investisseur au Miami Herald, dimanche.

La masse salariale pourrait graviter davantage autour des 80 ou 85 millions $ si les Marlins ne parvenaient pas à échanger le cogneur Giancarlo Stanton, dont le contrat de 13 ans et 325 millions $ prévoit un salaire de 14,5 millions $ en 2017, de 25 millions $ en 2018, de 26 millions $ en 2019 et en 2020 et de 29 millions $ ou plus jusqu’en 2026, soit avant les deux dernières saisons de l’entente (25 millions $).

Selon cette source, la concession nouvellement acquise par Jeter, ancienne gloire des Yankees de New York, ne peut pas se permettre de maintenir sa masse salariale actuelle en sachant qu’elle pourrait perdre jusqu’à 50 millions $ cette saison.

Le réseau ESPN rapportait en août que l’ex-arrêt-court empochera 5 millions $ par année pour diriger les opérations baseball des Marlins. Il s’agira du même salaire qu’il avait engrangé lors de la saison 1999, sa quatrième avec les Yankees.

En 20 ans de carrière, le futur membre du Temple de la renommée aurait mis la main sur un peu plus de 265 millions $.

Le groupe d’hommes d’affaires mené par Jeter et Bruce Sherman a récemment acquis les Marlins qui appartenaient à Jeffrey Loria pour la somme de 1,2 milliard $.

La vente devrait être confirmée par les propriétaires des autres formations des ligues majeures en octobre.