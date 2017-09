Venus Williams est vraiment de retour

Venus Williams l’a emporté sur l’Espagnole Carla Suarez Navarro sous le signe de la persévérance, dimanche au quatrième tour du tournoi de simple féminin des Internationaux des États-Unis.

L’Américaine, neuvième tête de série, a gagné la première manche 6-3, perdu la deuxième sur le même pointage puis défilé le set ultime en 27 minutes (6-1) pour accéder aux quarts de finale, les 38es de sa carrière en grand chelem.

L’aînée Williams est parmi les huit dernières concurrentes d’un tournoi majeur pour une troisième fois cette saison. Avec des participations aux finales des Internationaux des États-Unis et de Wimbledon, l’athlète de 37 ans confirme à Flushing Meadows que sa quête d’un huitième titre majeur n’est pas de la frime. Venus a triomphé deux fois à New York par le passé, en 2000 et en 2001.

Williams attend le résultat du duel entre la troisième joueuse mondiale espagnole Garbine Muguruza et la 13e tête de série tchèque Petra Kvitova. Muguruza a eu raison de Williams en finale de Wimbledon cette année.