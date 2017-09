Trevor Williams s’occupe des Reds

Le partant des Pirates Trevor Williams n’a pas alloué de points en sept manches pour permettre aux siens de vaincre les Reds de Cincinnati au compte de 3-1, dimanche à Pittsburgh.

Williams (6-7) a permis huit coups sûrs et un but sur balles au cours de son passage sur la butte, tout en retirant cinq adversaires sur des prises.

Felipe Rivero a pour sa part signé son 17e sauvetage de la saison, alors qu’il a donné un point non mérité en vertu d’une erreur du joueur de deuxième but Max Moroff lors du tour au bâton ultime.

Jody Mercer et Starling Marte ont tous deux cogné une longue balle en solo, dans la victoire.

Sal Romano (4-6) a entamé la rencontre au monticule pour les visiteurs, et il a ajouté une défaite à son dossier. Le droitier a donné deux points, dont un mérité, quatre frappes en lieu sûr et autant de passes gratuites en cinq manches et deux tiers de travail.