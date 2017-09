Patrick Scalabrini gérant de l’année

Les Capitales de Québec dominent outrageusement la sélection des étoiles de la dernière année dans la Ligue Can-Am, avec sept des douze joueurs retenus. Il faut également ajouter une huitième sélection au lot, puisque l’entraîneur Patrick Scalabrini a été désigné gérant de l’année.

Maxx Tissenbaum a été choisi meilleur receveur, Jordan Lennerton meilleur joueur de premier but, Yordan Manduley meilleur arrêt-court, Yurisbel Gracial meilleur joueur de troisième but et Kalian Sams meilleur voltigeur. S’ajoutent à ce groupe le lanceur Lazaro Blanco et le releveur Nolan Becker.

«Quand on regarde ça, on pourrait penser qu’on est vraiment en avance sur tout le monde, avec autant d’étoiles. Mais je repense à des années de championnats, et on n’avait à peu près personne sur les équipes», a expliqué l’entraîneur Scalabrini, qui n’établit pas nécessairement de lien entre les performances collectives et individuelles. Il admet tout de même que les choses vont généralement bien à Québec cet été, collectivement et individuellement.

«Moi-même, j’ai voté pratiquement que des joueurs des Capitales. Certains ont fait de très grandes choses cette année. Il faut être fiers de ça», a ajouté celui qui n’avait pas encore trouvé le temps de savourer son titre de gérant de l’année, son deuxième en huit ans à la barre de l’équipe.

«Ça aussi c’est une fierté. Ça ne me frappe pas en ce moment parce qu’on est dans une course au championnat, la blessure de Sams et le double lundi pour décider du championnat de la saison. Quand même, c’est très apprécié», a conclu celui qui l’avait également emporté en 2013, année du dernier championnat des Capitales.

Des lanceurs de pointe

Talon d’Achille de l’équipe la saison dernière, le groupe de lanceur de l’édition 2017 aura été tout simplement dominant.

«On avait de grosses attentes dans le cas de Blanco», a expliqué l’entraîneur des lanceurs Karl Gélinas. «On savait qu’on allait avoir un lanceur de qualité, mais pas à ce point-là», a-t-il ajouté au sujet de l’artilleur qui montre une fiche de 11-4 et une moyenne de points mérités de 2.98.

«Dans le cas de Becker, je retiens qu’il doit être excessivement difficile à affronter en raison de sa mécanique. Il lance de la gauche, il est grand et gros en plus de maîtriser trois tirs. Sa fronde est tout simplement dominante», a poursuivi Gélinas, qui peut se targuer de diriger le meilleur groupe d’artilleurs depuis quelques années chez les Capitales.