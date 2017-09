Maria Sharapova éliminée en huitièmes de finale des Internationaux des États-Unis

À sa première présence aux Internationaux des États-Unis depuis 2014, Maria Sharapova se contente d’une participation aux huitièmes de finale.

La Russe, invitée à Flushing Meadows malgré son 146e rang mondial, s’est inclinée au quatrième tour devant la 16e tête de série lettone Anastasija Sevastova 5-7, 6-4, 6-2 dimanche.

Le deuxième titre à New York et la sixième victoire majeure de la carrière de Sharapova attendront donc. L’ancienne première joueuse mondiale de 30 ans n'était plus apparue dans un tournoi du grand chelem depuis les Internationaux d'Australie en 2016. Avait suivi à l’époque une suspension de 15 mois pour dopage au meldonium, un médicament inscrit sur la liste des substances prohibées.

Attraction principale du tournoi de simple féminin de l'U.S. Open, Sharapova a fait son retour sur le circuit en avril dernier, mais n'avait disputé que quelques rencontres en raison de blessures.

L'Américaine de 24 ans Sloane Stephens, 83e mondiale, rejoint Sevastova en quarts après sa victoire de 6-3, 3-6, 6-1 sur la 33e raquette au monde, l’Allemande Julia Goerges.