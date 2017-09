Les Red Wings imitent les Oilers dans leur vestiaire

Les Red Wings ont dévoilé dimanche une première photo de leur tout nouveau vestiaire à l’intérieur du Little Caesars Arena à Detroit et un élément saute rapidement aux yeux.

Mis à part le vestiaire au style classique digne de l’une des six équipes originales, on note que le logo des Red Wings trône au plafond plutôt que sur le sol, où les équipes le positionnent traditionnellement.

L’organisation des Oilers a également rompu avec la tradition dans son nouveau domicile en installant un immense logo de l’équipe au plafond de son vestiaire.

This week's #Oilers In Depth showcases the evolution of the team's locker room over the years: https://t.co/B0LEj0gnOL pic.twitter.com/XoVXmwBFNU — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) 20 novembre 2016

Ce choix évitera les faux pas comme ceux de Justin Bieber ou de Brock Lesnar qui avaient commis l’impardonnable en marchant sur le logo des Blackhawks et des Jets, respectivement.

Justin Bieber after the Blackhawks won the 2013 cup. Big no no. https://t.co/T6N4EOZIvb #osusportsmedia pic.twitter.com/dlyh0jnDHW — Clayton Eberly (@Clebbs7) 25 janvier 2017

Les Red Wings disputeront en octobre un premier match dans leur nouvel amphithéâtre après 38 saisons au Joe Louis Arena. Plus tôt cette semaine, les Red Wings ont dévoilé une spectaculaire murale qui bordera les abords du bâtiment et qui comprend les visages d'icônes de la ville de Detroit, dont le légendaire hockeyeur Gordie Howe ainsi que les artistes Eminem et Aretha Franklin.