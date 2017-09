Les Pays-Bas se reprennent, mais la Russie reste loin

Les Pays-Bas, vainqueurs de la Bulgarie dimanche à Amsterdam (3-1) ont conservé un espoir purement mathématique de participer au Mondial-2018, que la victoire de la Suède, dans le même temps en Biélorussie, a toutefois rendu plus qu'hypothétique.

Trois jours après la débâcle du Stade de France (4-0), les hommes de Dick Advocaat se sont quelque peu repris face à de faibles Bulgares.

Mais le succès de dimanche sera sans doute insuffisant. Alors qu'il reste deux rencontres à disputer et que la France semble assurée de la première place du groupe A (directement qualificative), la Suède, 2e, possède trois points d'avance sur les Pays-Bas et surtout une différence de buts beaucoup plus avantageuse (+11 contre +5), alors que les Scandinaves doivent encore recevoir le Luxembourg avant l'ultime match face aux Néerlandais.

Bref, pour Arjen Robben et ses équipiers, le scénario à venir a tout d'une mission quasi impossible, à moins d'un exploit luxembourgeois en octobre prochain à Stockholm alors que les Néerlandais se déplaceront eux en Biélorussie. A égalité de points, c'est la différence qui entre en compte.

Après l'Euro-2016, les demi-finalistes du Mondial-2014 vont plus que probablement manquer leur deuxième grand rendez-vous de rang.

Et, surtout, ils vont devoir bâtir une nouvelle équipe. Dimanche, Robin van Persie (blessé) était absent, tandis que Wesley Sneijder a été laissé sur le banc, au profit de Davy Pröpper, buteur dès la 7e minute sur un service de Daley Blind, avant de récidiver à la 80e.

Parmi les trentenaires rescapés de la glorieuse époque, seul Arjen Robben était aligné.

Mais le match face aux Bulgares ressemblait fort à un chant du cygne pour l'ailier du Bayern, auteur du 2-0 (67e). Un but qui lui a permis de dépasser Johan Cruyff au classement des buteurs Oranje (34 réalisations), le record restant détenu par Van Persie (50).

Ce travail de reconstruction s'annonce fastidieux. Dimanche, il n'y avait guère d'inspiration dans le jeu néerlandais. Étrangement calme, la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam dégageait une atmosphère de résignation.

À la fin de la rencontre, la fanfare du kop Oranje a entonné un «ce n'est qu'un au revoir» plutôt révélateur...