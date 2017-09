Les Indians ne perdent plus

Les Indians de Cleveland ont signé une 11e victoire de suite, défaisant facilement les Tigers par la marque de 11-1, dimanche après-midi à Detroit.

Jose Ramirez a connu tout un match, réussissant deux longues balles. Il en compte 22 depuis le début de la campagne. Il a profité de l’aide du voltigeur Mikie Mahtook lors de son deuxième coup de canon, alors que ce dernier à lui-même fait rebondir la balle dans les estrades.

Le joueur de deuxième but a conclu la rencontre avec cinq coups sûrs et trois points produits.

Francisco Lindor a aussi expédié un tir hors des limites du terrain.

Le voltigeur Austin Jackson, Yandy Diaz et Roberto Perez ont tous placé la balle en lieu sûr à deux reprises.

Le partant Mike Tomlin (8-9) a passé cinq manches et deux tiers sur la butte, allouant un point sur six coups sûrs et un but sur balles.

Dans une cause perdante, Chad Bell (0-2) a été victime de huit points, cinq coups sûrs et deux passes gratuites en quatre tours au bâton.