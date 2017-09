Les adieux de Marleau

Le nouvel attaquant des Maple Leafs Patrick Marleau a pris soin de saluer les partisans de son ancienne équipe, dimanche.

Marleau a passé 19 saisons dans l’uniforme des Sharks avant de parapher un contrat de trois ans avec Toronto au cours de l’été.

Il ne pouvait pas quitter San Jose sans s’adresser au public qui l’a acclamé durant toutes ces années. Il a donc réservé une page dans le «San Jose Mercury News», dimanche, afin de remercier tout le monde, autant les partisans que l’organisation et ses anciens coéquipiers.

From today's SJ Mercury News. Thank you San Jose. pic.twitter.com/dkHzfX5qoc — Christina Marleau (@c_marleau) 3 septembre 2017

«Depuis juin 1997, San Jose a été ma ville, où mes rêves de jouer dans la LNH sont devenus réalité après avoir été repêché», a-t-il notamment souligné.

«Je me suis toujours senti apprécié et soutenu par tout le monde ici, et je veux vous remercier tous», a ajouté le vétéran dans le long message.

«Sans chacun d’entre vous, je n’aurais pas eu la carrière que j’ai eue et je le sais. Vous avez tous mon respect profond et mon admiration.»

Marleau a cumulé 508 buts et 574 aides en 1493 matchs dans l’uniforme des Sharks.