Hischier : ce qui a convaincu les Devils

Les Devils du New Jersey hésitaient entre Nico Hischier et Nolan Patrick comme tout premier choix au repêchage 2017 de la Ligue nationale de hockey (LNH). Ceci a changé quand le directeur général Ray Shero a dîné avec la vedette suisse.

Il est impossible de quantifier combien de gens se sont liés d’amitié ou de relations durables ont commencé autour d’un lunch. Nico Hischier et Ray Shero ne sont pas les deux premières personnes entre qui la connexion s’est formée dans un repas de mi-journée transformé en rendez-vous de cinq heures.

Mais c’est ce lunch à Berne, en Suisse, qui a convaincu Shero de sélectionner Hischier quand il s’est dirigé au podium du repêchage. Le travail précédemment accompli était suffisant pour le choisir avant Patrick, qui a passé la majorité de la saison passée comme meilleur espoir consensuel, mais cette rencontre a, à toute fin pratique, scellé le destin de Hischier.

Du moment où Hischier a impressionné Shero en sachant exactement à quel quai de train il devait accueillir Shero jusqu’au dîner qui s’est étiré en café d’après-midi, Shero a de plus en plus compris qu’il avait trouvé le gars qui permettrait probablement aux Devils de se tirer de leur bourbier.

«Nico a cette grande qualité de fabricant de jeu et la capacité de rendre les autres joueurs meilleurs, avait déclaré Shero après le repêchage. Pour notre concession, nous trouvions qu’il était le meilleur choix. Avec tout le respect que j’ai pour les autres joueurs, (le directeur du repêchage amateur des Devils) Paul Castron et moi-même sentions que, pour faire avancer notre équipe, il nous le fallait.»

D'autres facteurs décisifs

La décision de Hischier de jouer pour les Mooseheads de Halifax dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a payé pour lui de façon importante. S’il était resté à la maison, avait joué chez les professionnels en Suisse et connu une bonne année, il n’aurait probablement grimpé dans les prévisions du premier tour. L’attaquant a commencé 2016-2017 comme un choix possible de premier tour, mais n’était pas considéré comme un numéro 1.

Quelques choses ont changé cela. L’une d’elles fut sa performance au Championnat mondial de hockey junior 2017, quand il a offert une performance dominante dans la défaite de 3-2 de la Suisse contre les États-Unis en quarts de finale. Non seulement Hischier a-t-il inscrit les deux buts suisses, mais il avait aussi la rondelle sur la lame de son bâton dans les dernières minutes de jeu et seul un arrêt spectaculaire de Tyler Parsons a empêché la tenue de la prolongation.



L’entraîneur-chef américain, Bob Motzko, a dit après la rencontre que Hischier était le meilleur joueur du tournoi et a confié à des observateurs que, peu importe les combinaisons essayées, son équipe n’avait pas de réponse à l’énigme Hischier.



Un autre facteur fut l’impact majeur de Hischier sur les très jeunes Mooseheads. Les Mooseheads sont une puissance constante de la LHJMQ, mais se trouvaient au plus bas de leur cycle de reconstruction et ne devaient pas participer aux séries. En grande partie grâce aux exploits de Hischier, ils se sont qualifiés et ont tenu pendant six matchs contre les Huskies de Rouyn-Noranda, une équipe qui avait fini 33 points devant eux au classement général.



Hischier, bien sûr, a agi comme leader avec trois buts et sept points dans cette série.

«La différence qu’il a fait pour les aider à se rendre en séries en dit long sur lui, a déclaré Shero. Il a vraiment piloté cette équipe et fait la différence dans une équipe qui n’était pas censée être là.»

Le futur au New Jersey

Cela sonne terriblement comme les Devils, n’est-ce pas? Ce serait trop de s’attendre à ce que Hischier ait ce genre d’impact à sa première saison dans la LNH, malgré le fait qu’il emboîte le pas à des talents générationnels comme Connor McDavid et Auston Matthews. Shero s’attend à ce qu’il joue dans la LNH cette saison, mais il faudra un peu de temps pour que Hischier trouve sa voie dans les «ligues majeures». Ce serait injuste de s’attendre à une production comme celle de McDavid ou de Matthews à sa première saison, mais ses sens offensif et défensif excitent les Devils. Son attitude positive aidera aussi les Devils à sortir de l’oubli.



«Il est un de ces kids qui a toujours un sourire son visage, a constaté Castron. Je ne sais pas s’il a des mauvaises journées.»



La course «Nolan contre Nico» a commencé après le Championnat mondial junior et s’est poursuivie jusqu’au fil d’arrivée; il faudra des années avant de savoir qui était le meilleur choix. Un recruteur a comparé cette course au repêchage de 1988, quand Mike Modano avait choisi en premier, suivi de Trevor Linden. Linden était réputé comme un choix sûr, comme Patrick, tandis qu’un peu plus de mystère entourait Modano, un peu comme ce qui entoure Hischier. Les deux équipes ont ultimement mis la main sur de superbes joueurs et c’est ce que les Devils et les Flyers de Philadelphie espèrent également.



Rien n’est garanti, cependant. Dans un repêchage aussi ouvert, il pourrait y avoir un choix de quatrième tour qui s’avérera le meilleur du bouquet. Hischier a l’objectif de jouer et de rester au New Jersey en 2017-2018 pour entamer le processus envisagé par Shero.