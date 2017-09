Dmitry Kulikov a l'occasion de fleurir

Le défenseur Dmitry Kulikov ne veut plus penser à sa dernière saison, désastreuse à bien des égards.

Le calvaire a commencé lorsque le Russe a été poussé par l’attaquant des Maple Leafs Colin Greening durant un match de présaison, avant de se heurter à la porte du banc des joueurs, laissée ouverte. À partir de ce moment, il a été constamment limité par une vilaine blessure au dos.

Seulement cinq points en 47 matchs. Un différentiel désolant de -26. Bref, pas beaucoup de points positifs à retirer de cette année passée au sein des Sabres de Buffalo.

Kulikov veut effacer et recommencer, lui qui paraphé une entente de trois saisons à raison de 4,33 millions par année avec les Jets de Winnipeg pendant l’été.

«Assurément, j’essaie de ne pas trop y penser, a-t-il confié au Winnipeg Sun. Ça brise ton rythme quand tu joues 10 matchs et en manque 20, en rejoue 10, en manque 20 à nouveau. Tu ne peux pas prendre ton erre d’aller. Tu n’es pas familier avec le système de jeu.»

Jadis un des défenseurs les plus prometteurs lorsqu’il a été choisi au 14e rang du repêchage par les Panthers en 2009, Kulikov est maintenant excité de se joindre à une brigade défensive talentueuse composée notamment de Dustin Byfuglien, Jacob Trouba, Tyler Myers, Tobias Enstrom et Josh Morrissey.

«C’est un groupe très fort, a-t-il opiné. Lourd et rapide. J’ai toujours aimé le style de jeu de cette équipe et la façon dont elle utilise ses défenseurs dans la zone offensive et dans toutes les situations.»

Les Jets ont un problème bien simple: ils accordent trop de buts, soit le quatrième plus haut total de la Ligue l’an dernier (255). Quant à la solution pour y remédier, Kulikov a sa petite idée.



«Regarde les équipes qui gagnent dans cette ligue, elles ont souvent la possession de la rondelle. Alors j’imagine que si on a le disque, c’est plus dur pour l’autre formation de marquer des buts, a-t-il analysé avec éloquence. D’un autre côté, on doit être efficace défensivement et tout le monde doit faire son travail pour pouvoir compter l’un sur l’autre et se faire confiance.»

«Si on y parvient, poursuit-il, nos attaquants sont parmi les meilleurs du circuit et vont certainement marquer des buts.»

Selon le capitaine Blake Wheeler, Kulikov est lui-même un bon morceau de la solution aux failles défensives de l’équipe.

«Il est très robuste. Il cherche toujours la grosse mise en échec. Il en a asséné de très grosses lors des dernières années. Il déplace bien la rondelle. C’est probablement sa qualité la plus sous-estimée. Peu importe qui sera son partenaire, il sera efficace dans cet aspect,» a évalué l’attaquant, qui croit que le nouveau venu aura l’occasion de fleurir au Manitoba.