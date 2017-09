Arsenal a tout fait pour obtenir Thomas Lemar

L'entraîneur Arsène Wenger a confirmé dimanche que son club d'Arsenal avait formulé en vain une offre de 100 millions d'euros pour recruter le milieu offensif international Thomas Lemar, qui «a décidé de rester à Monaco».

Interrogé dans l'émission Téléfoot, sur la chaîne française TF1, sur sa volonté d'attirer le joueur de 21 ans, jeudi dernier lors du dernier jour du mercato, le technicien français a répondu «oui», et expliqué que le transfert ne s'était pas fait «parce que le joueur a décidé de rester à Monaco».

A-t-il proposé 100 M EUR ? «Oui», a-t-il dit. Reviendra-t-il à la charge? «Oui, aussi», a-t-il ajouté, toujours laconique.

«C'est un joueur qui a une disponibilité énorme autour du ballon, et il est assez complet dans l'offensif et le défensif, c'est un joueur très équilibré», a-t-il développé à propos de Lemar, qui a inscrit ses deux premiers buts en équipe de France jeudi contre les Pays-Bas (4-0) en qualifications au Mondial-2018.

«Il a une forme de souci de qualité dans son dernier geste. On a pu voir sur le but qu'il a marqué de volée: ce n'est pas sur la force qu'il s'est concentré, c'est sur la qualité technique. Son geste devient pur et beau parce qu'il est relâché et en même temps concentré sur son geste technique», a encore analysé Wenger.

Lemar (21 ans), interrogé par Canal+ Sport à l'issue du match des Bleus, avait dit: «Je suis un joueur de Monaco, je suis très heureux là-bas. Maintenant, je vais faire une bonne saison avec mon club, pour essayer de progresser et d'avancer dans ma carrière».