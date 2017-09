Alexander Semin se serait rabattu sur un club-école

Incapable de se trouver du boulot dans la Ligue continentale (KHL), l’énigmatique Alexander Semin aurait dû se rabattre à 33 ans sur un club-école.

Il évoluerait ainsi dans la VHL, échelon inférieur à la KHL, au sein du Sokol de sa ville natale de Krasnoyarsk, selon le journaliste Slava Malamud.

Alex Semin has signed with hometown Sokol Krasnoyarsk of the VHL, KHL's farm league. No word on the VHL hiring a Corsi expert to track him.