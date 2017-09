Une victoire en double mixte pour Gabriela Dabrowski

La Canadienne Gabriela Dabrowski et son partenaire indien Rohan Bopanna ont remporté leur match de premier tour en double mixte des Internationaux des États-Unis, samedi à New York, défaisant la Britannique Heather Watson et le Finlandais Henri Kontinen en trois manches de 6-4, 4-6 et 13-11.

Les septièmes têtes de série ont eu besoin de 1 h 17 min pour triompher. Chaque équipe a réussi six as et trois bris. Ayant dominé 72-64 au chapitre des points enlevés, les gagnants ont commis une double faute, comparativement à trois pour leurs vis-à-vis.

À l’étape suivante, ils croiseront le fer avec l’Espagnole Maria Jose Martinez Sanchez et l’Américain Nicholas Monroe.

Dabrowski occupe le 19e rang mondial en double féminin, tandis que Bopanna, 37 ans, est 17e de la spécialité chez les hommes.