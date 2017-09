Une équipe de «League of Legends» en difficulté déplore des problèmes financiers

H2K, une équipe européenne d’eSport, a écrit une lettre à la communauté du jeu League of Legends, annonçant vendredi son retrait du championnat d’Europe (European League Championship Series) passé la saison 2017, en citant des pertes financières de l’ordre du million d’euros.

La formation, fondée en 2011 et basée au Royaume-Uni, demande à Riot Games, développeur de League of Legends, de mieux structurer les revenus octroyés aux équipes, mais expose également au grand jour les possibles pertes d’autres équipes professionnelles de cette discipline de l’eSport.

«Du point de vue des affaires, nous considérons irrationnel de continuer nos activités dans un partenariat où notre partenaire engrange de substantiels revenus annuels tandis qu’à l’inverse, nous épongeons des pertes de plus de 1 million d’euros (1,47 million $ CAD, NDLR)», ont conjointement déclaré les dirigeants Richard Lippe et Susan Tully dans ladite lettre, publiée sur le site officiel de H2K.

«L’entente monétaire entre Riot et les équipes est malheureusement dans le mauvais sens. Le fait est que la plupart des équipes de League of Legends perdent de l’argent. Les coûts d’opérations continuent d’augmente radicalement et les compensations de Riot ne couvrent qu’une petite fraction de ces coûts. Essentiellement, les pertes des équipes subventionnes les activités commerciales d’une compagnie multimilliardaire.»

Participant à l’European League Championship Series depuis 2015 et désireuse de reprendre la compétition européenne, H2K demande au développeur du jeu un partage de revenus équitables ainsi qu’une compensation minimale de 850 000 euros annuellement, en plus d’en appeler Riot à procéder à des changements «dictés par la équité et le bon sens.»