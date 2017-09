Un peu de clémence à l’égard de Miguel Cabrera

Le cogneur des Tigers de Detroit Miguel Cabrera a vu sa suspension de sept matchs réduite d’une rencontre, samedi après-midi, de sorte qu’il commencera à purger celle-ci à l’occasion de l’affrontement prévu en soirée contre les Indians de Cleveland.

De son côté, le lanceur Alex Wilson a été sanctionné pour trois joutes et non de quatre à la suite du processus d’appel complété en journée. Également, le gérant Brad Ausmus assumera une punition d’une partie et c’est l’instructeur au banc, Gene Lamont, qui agira comme pilote de l’équipe pendant son absence.

Cabrera a déclenché une bagarre générale en tentant d’en venir aux coups avec le receveur des Yankees de New York Austin Romine, le 24 août. Wilson a été pénalisé pour avoir visé le frappeur Todd Frazier avec l’un des lancers, et ce, malgré un avertissement antérieur de l’arbitre livré aux deux formations.