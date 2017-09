Tyler Johnson se sent 10 fois mieux grâce à la science

Tyler Johnson a souffert de plusieurs blessures qui l'ont ralenti au cours des deux dernières saisons, mais tout cela pourrait être du passé.

Le dynamique attaquant du Lightning de Tampa Bay a revu ses méthodes d’entraînement et adopté une nouvelle diète cet été. Il dit maintenant être dans de bien meilleures dispositions que l’an dernier à pareille date, alors qu’il avait pourtant confié être plus fort et plus rapide que jamais.

«Honnêtement, je me sens 10 fois mieux,» a lancé le droitier aux journalistes à Tampa, samedi.

Durant sa carrière, Johnson a dû composer avec trois blessures importantes au haut et au bas du corps ainsi qu’au poignet. Celles-ci expliquent entre autres sa baisse de régime, sachant qu’après une récolte de 72 points en 77 matchs en 2014-2015, il n’a jamais atteint ne serait-ce que le plateau des 50 points.

Pour la première fois, que ce soit dans la Ligue américaine ou la LNH, son équipe n’était pas des séries. Un plus long été lui a permis d’explorer pour lui de nouvelles options non conventionnelles afin de mieux préparer son corps pour les rigueurs du calendrier du circuit.

Le petit ailier droit a obtenu un examen scientifique de son corps au terme de la dernière saison qui a réorienté ses pratiques à l’extérieur de la patinoire.

«J’ai tout changé, a-t-il affirmé. Je ne mange plus, je ne m’entraîne plus et je ne bouge plus de la même façon. Je crois que c’est beaucoup mieux.»

Johnson est passé à un régime riche en gras provenant notamment du poisson, de la viande, des pâtes, du pain et des féculents. Celui-ci comprend par ailleurs peu de glucides.

«C’est un peu fou au début comme changement, a-t-il admis. Mais maintenant j’en ressens les bienfaits.»



L’athlète tentera maintenant de rebondir et de prouver les vertus de son nouveau mode de vie, en disputant enfin une saison complète pour permettre à son équipe de revenir dans les séries éliminatoires.