Thomas Vanek à la rescousse de l’avantage numérique des Canucks

Mis sous contrat pour un an et deux millions $ par les Canucks de Vancouver, vendredi, l’Autrichien Thomas Vanek débarque en Colombie-Britannique pour sauver un avantage numérique moribond.

Les Canucks ont affiché le deuxième pire taux d’efficacité (12,6%) avec l’avantage d’un homme la saison dernière, ne marquant que 32 buts dans ce contexte. Heureusement, leur nouveau venu se tire bien d’affaire lorsqu’il profite d’un peu plus d’espace sur la patinoire.

«C’est une de mes spécialités [jouer en avantage numérique], a mentionné à NHL.com Thomas Vanek, qui a amassé jusqu'ici durant sa carrière de 885 matchs 242 points, dont 129 buts, en pareille situation. Je crois que je suis encore très bon devant le filet pour dévier les rondelles, deviner les intentions des joueurs adverses et repérer les espaces libres.»

Le directeur général Jim Benning semble déterminé à corriger cette lacune de son équipe, puisqu'il a embauché plus tôt cet été un autre spécialiste en la matière, l'attaquant Sam Gagner, auteur de 18 points sur l'attaque massive au sein des Blue Jackets de Columbus en 2016-2017.

La saison dernière, Vanek a récolté 15 buts et 38 points en 48 matchs avec les Red Wings de Detroit, puis deux filets et 10 points en 20 rencontres après avoir été échangé aux Panthers de la Floride à la date limite. En avantage numérique, il a obtenu cinq buts et 13 points.