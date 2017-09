Stars : Ken Hitchcock veut une meilleure attaque massive

Malgré la présence de plusieurs hockeyeurs talentueux, les Stars de Dallas ont connu une saison 2016-2017 pour le moins pénible et leur entraîneur-chef Ken Hitchcock croit que le retour vers le chemin du succès passera par une amélioration du jeu de puissance.

De retour à la barre de l’équipe texane avec qui il a remporté la Coupe Stanley en 1998-1999, Hitchcock ne veut pas procéder à des transformations stratégiques importantes. Les Tyler Seguin, Alexander Radulov, Jamie Benn, Jason Spezza et John Klingberg, notamment, devraient mener les Stars vers des cieux plus cléments.

Pourtant, la tentation de tout revamper serait grande pour plusieurs. L’an passé, Dallas a misé sur la 11e pire attaque massive de la Ligue nationale de hockey (LNH), après avoir terminé au quatrième rang du circuit à ce chapitre en 2015-2016.

«Le potentiel est très bon, cette équipe se trouve dans une situation unique où il y a de nombreux joueurs capables de transporter la rondelle. Conséquemment, on peut utiliser un d’entre eux, peut-être deux, pour patiner avec le disque, ce qui donnerait de l’efficacité, a commenté Hitchock au quotidien Dallas Morning News. Ils ont déjà fait partie des meilleurs de la ligue, donc pourquoi tout changer? La grande force de cette formation est son habileté à faire des passes en retrait.»

Profiter de ses opportunités

Lors de la plus récente campagne, la troupe autrefois dirigée par Lindy Ruff a bénéficié du septième plus grand total d’avantages numériques. Il faudra donc capitaliser sur celles-ci, mais le talent seul ne suffira pas.

«Nous avons d’excellents atouts et il y aura une stratégie à adopter pour bien s’en servir, oui. Cependant, mon travail est de rendre tout le monde responsable, a ajouté Hitchcock. Mon boulot concerne l’éthique professionnelle, la détermination, le caractère et l’importance d’agir ensemble. Mon adjoint Stu [Barnes] comprend cela également et beaucoup de choses faites ici auparavant sont similaires à ce que je prône.»

«Lindy et moi, on croit à certaines choses qui se ressemblent, comme on l’a montré avec l’équipe olympique du Canada [à Sotchi]. Il y a des facettes identiques sur le jeu de puissance, mais de mon côté, je me concentrerai sur l’importance d’être responsable», a-t-il précisé.

Dallas a raté les séries éliminatoires deux fois en trois ans.