Pierre-Alexandre Rochefort range son casque, mais demeure avec le Rouge et Or

L’heure de la retraite a sonné pour Pierre-Alexandre Rochefort.

Après le match présaison face aux Ravens de Carleton, le demi de coin du Rouge et Or de l’Université Laval a prévenu Glen Constantin de ses intentions et ce dernier lui a offert la possibilité de se joindre au personnel d’entraîneurs.

«Je remettais ma carrière en question depuis un an, a confié Rochefort, vendredi, avant le match face aux Redmen de McGill. C’était une décision difficile puisque j’adore l’équipe et que j’avais développé un grand sentiment d’appartenance. J’avais ma place avec l’équipe ailleurs que sur le terrain.»

«C’est toutefois difficile d’assumer un rôle de leader quand tu es à l’extérieur du terrain, poursuit le produit des Spartiates du Vieux Montréal. Je savais que je ne serais pas en mesure de compétitionner cette année.»

Une agréable surprise

L’offre de Constantin a comblé Rochefort. «Ma vie tournait autour du football depuis 14 ans et la coupure aurait été sèche, a-t-il raconté. Je vais pouvoir voir les deux côtés de la médaille. J’ai été surpris de l’offre de Glen. Je connais bien mon football. Mon problème était sur le plan athlétique.»

Rochefort donne un coup de main à l’entraîneur des demis défensifs Kevin Nichols et il est perché sur la galerie de presse pendant les parties. «Comme Guillaume Rioux il y a quelques années quand il s’est joint au groupe d’entraîneurs, je peux apporter de l’énergie, a-t-il précisé. Je vais être proche des gars.»

Première défaite

À leur baptême dans la Conférence atlantique, les Gaiters de Bishop’s se sont inclinés par la marque de 27-10 devant les Axemen d’Acadia dans un match disputé samedi à Wolfville. Il s’agissait également du premier match de Chérif Nicolas comme entraîneur-chef dans le réseau universitaire, lui qui a succédé à Kevin Mackey pendant la saison morte.

Cody Cluett a établi un record de la Conférence atlantique en complétant 36 passes. Le pivot des Axemen a accumulé 302 verges. C’est Dylan Tucker qui dirigeait l’offensive des Mauves (17 en 31 pour 133 verges). Les Gaiters ont quitté Sherbrooke, samedi matin, en vol nolisé pour se rendre en Nouvelle-Écosse.