Ne parlez pas de reconstruction à Ron Hextall

Ne parlez pas de reconstruction au directeur général Ron Hextall.

À Philadelphie, ce terme est employé par certains amateurs puisque les Flyers pourraient compter quatre recrues parmi leurs rangs la saison prochaine, soit Samuel Morin (11e choix en 2013) et Robert Hagg (41e choix en 2013) en défensive, et Oskar Lindlbom (138e choix en 2014) et Nolan Patrick (2e choix en 2017) à l’attaque. Si l’arrière Travis Sanheim (17e choix en 2014) se taillait lui aussi un poste, pas moins de quatre défenseurs dans la brigade compteraient moins de deux années d’expérience dans le circuit.

Mais l’ancien gardien de but ne partage certainement pas cette vision des choses.

«Tu ne reconstruis pas quand tu es compétitif, a fermement rétorqué Hextall lors d’une entrevue avec le journaliste Sam Carchidi (The Inquirer). Une reconstruction pour moi signifie couler dans les bas fonds et sélectionner très haut au repêchage en n’ayant pas essayé de gagner. Ce n’est pas dans notre ADN. Nous voulons gagner, et ce, le plus possible.»

De toute évidence, l’architecte de la formation pennsylvanienne ne croit pas en cette stratégie, puisqu’il est important que ses joueurs apprennent à gagner.

«Ce n’est pas comme ça qu’on bâtit une culture, poursuit-il. Notre vision consiste à être compétitif, construire et se rajeunir.»

Ainsi, une «construction» définirait mieux le plan élaboré par Hextall, qui a tâché d'améliorer la banque d’espoirs et la filiale de la Ligue américaine depuis son arrivée à titre de directeur général en 2013. À preuve, les Phantoms de Lehigh Valley ont connu une saison impressionnante de 101 points dans la LAH l'an passé.

«Ne l’oubliez pas, nos jeunes joueurs n’ont pas 18 ans ou 19 ans, a-t-il relevé. Ils ont de l’expérience. C’est pourquoi je suis à l’aise avec la décision de ne pas avoir embauché des vétérans. Un joueur comme Lindblom a joué à un haut niveau [dans la ligue suédoise]. Cole Bardeau a évolué dans la Ligue américaine, tout comme Travis Sanheim, Samuel Morin et Robert Hagg.»

En 2016-2017, les Flyers ont raté les séries éliminatoires pour la deuxième fois en trois ans depuis l’arrivée d’Hextall, en raison d’une saison en demi-teinte de 39-33-10.