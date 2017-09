Mauro Biello n’est pas certain que Deian Boldor méritait son carton rouge

L’entraîneur de l’Impact, Mauro Biello, a exprimé des doutes quant à la décision de l’arbitre Baldomero Toledo d’expulser le défenseur Deian Boldor dans la défaite de 1-0 subie aux mains du Fire, samedi soir.

L’officiel avait d’abord attribué un jaune à Boldor à la suite d’une faute à l’endroit de Bastian Schweinsteiger, à la 50e minute. Toledo a cependant été invité à consulter la reprise vidéo, après quoi il a plutôt choisi d’expulser l’arrière roumain.

Biello s’est montré peu convaincu par le choix de Toledo, après la rencontre.

«J'ai vu des tacles comme ça ne pas causer de carton jaune dans le passé, a-t-il souligné. Il faut de la constance dans les décisions, c'est le gros problème. D'un arbitre à un autre, d'un match à un autre, il y a un manque de constance sur ce qui est une faute ou pas. En fin de compte, je le regarderai encore sous d'autres angles mais pour moi, ça ne semblait pas un carton rouge clair.»

L’entraîneur a également commenté la performance de son attaquant Matteo Mancosu, qui a tout le mal du monde à trouver le fond du filet cette saison. L’Italien a encore connu un match compliqué, samedi.

«Il a des difficultés, a mentionné Biello. Ce n'est pas une bonne séquence. Il doit travailler fort pour obtenir des occasions et rester concentré à l'entraînement. Il devra se battre à chaque occasion pour se sortir de ça. Il reste huit matchs, maintenant, et je vais utiliser les joueurs qui sont prêts à performer et à tout donner.»

Voyez le point de presse complet dans la vidéo ci-dessus.