Maroon entend tout faire pour rester aux côtés de McDavid

L’attaquant des Oilers Patrick Maroon a connu sa meilleure saison dans la LNH, l’an dernier, et il n’a pas de mal à admettre que ses coéquipiers Connor McDavid et Leon Draisaitl ont joué un grand rôle dans ses succès.

Par conséquent, le gros ailier de 29 ans entend tout faire pour continuer à évoluer aux côtés des deux jeunes vedettes du club au cours de la campagne à venir.

«Il est clair que sans ces deux-là, je n’aurais pas connu tout ce succès, mais il faut aussi, parfois, se donner un peu de mérite, a-t-il expliqué à NHL.com. Ces deux gars-là sont des joueurs remarquables, et pour moi, il s’agit de continuer à faire ce que je fais pour rester avec eux.»

Si la réputation de McDavid grandit à une vitesse exponentielle depuis deux ans déjà, Maroon est d’avis est les amateurs de hockey devraient aussi accorder plus d’attention aux exploits de Draisaitl.

«Beaucoup de gens ne lui donnent pas assez de mérite parce que Connor est toujours là, a-t-il souligné. Mais je pense que les deux, ensemble, m’ont beaucoup aidé l’an dernier. Ils voient des choses que d’autres joueurs ne voient pas. De mon côté, j’essayais juste de faire de ma part, être gros, fort, aller au filet en espérant qu’ils me trouvent.»

Celui qui a obtenu 27 buts et 15 aides en 2016-2017 est évidemment optimiste à l’approche de la nouvelle saison, quelques mois après que les Oilers eurent participé aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2006. Maroon est cependant bien conscient qu’il ne faut rien tenir pour acquis.

«On ne peut pas s’attendre à simplement répéter, a-t-il averti. Il faut partir fort et jouer comme on en est capables pour lancer cette saison avec confiance, l’assurance que nous sommes une bonne équipe.»

«Je pense que tout le monde à hâte de commencer cette saison, a poursuivi l’Américain. Il a été dur de tomber devant Anaheim (au deuxième tour des séries), mais on a rebondi et on a progressé. L’organisation et les joueurs sont très fiers de voir le chemin qu’on a fait par rapport à l’année précédente.»

Maroon en sera à la dernière année d’un contrat de trois saisons en 2017-2018. S’il joue gros au plan personnel, son principal objectif demeure de se battre pour la coupe Stanley.

«C’est le but de ma vie depuis que je suis enfant, a-t-il affirmé. Je pense qu’Edmonton a une chance de réussir cela. Je veux jouer à un endroit où je peux gagner. Il n’y a rien d’autre qui compte.»

«J’aime Edmonton, j’aime la ville, les partisans, a ajouté Maroon. Si je peux continuer à porter ce chandail pendant encore quelques années, je le ferai avec plaisir.»