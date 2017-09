Les Jays utilisent la longue balle pour l'emporter

L’attaque des Blue Jays de Toronto a fait le travail samedi soir à Baltimore, frappant trois circuits pour vaincre les Orioles au compte de 7-2.

Le voltigeur Kevin Pillar a lancé les hostilités en cinquième manche, claquant sa 14e longue balle de la campagne.

Les visiteurs ont creusé l’écart sur un ballon-sacrifice de Kendrys Morales à la sixième reprise

Josh Donaldson a expédié un tir au-delà des limites du terrain dès la manche suivante. Il a été précédé au marbre par Darwin Barney et Luke Maile.

Barney a aussi étiré les bras dans une cause gagnante.

Donaldson a terminé sa soirée de travail avec trois coups sûrs. Jose Bautista a placé la balle en lieu sûr à deux reprises, tout comme Barney.

Le partant Marcus Stroman a quitté le match après une manche et deux tiers après avoir été atteint au bras par une flèche. Matt Dermody (2-0) l’a remplacé sur la butte et a signé son deuxième gain de la saison. L’artilleur a donné un coup sûr en deux manches et un tiers de travail.

Du côté des Orioles, Wade Miley (8-11) a subi la défaite, ayant concédé deux points sur quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches.

Seth Smith a frappé un circuit en solo en huitième manche. Il s’agit de son 13e coup de canon en 2017.

Le voltigeur Adam Jones, Trey Mancini et Mark Trumbo ont tous obtenu deux coups sûrs dans la défaite.

Par ailleurs, le gérant John Gibbons était absent samedi pour des raisons personnelles. Il a été remplacé par DeMarlo Hale. La durée de son absence n’a toutefois pas été dévoilée par l’organisation.

Les deux équipes reprendront l’action dimanche pour le dernier duel de cette série de quatre. Les Jays ont enlevé deux des trois premiers matchs.