Les Dodgers échappent un autre match

Yangervis Solarte a frappé un circuit en solo en fin de neuvième manche pour procurer une victoire de 6-5 aux Padres face aux Dodgers de Los Angeles, samedi, à San Diego.

Il s’agit de la 15e longue balle de la saison pour Solarte.

Dans la défaite, Cody Bellinger et Justin Turner ont également envoyé des balles dans les gradins.

Turner avait claqué son 18e coup de canon de l’année en neuvième manche pour créer l’égalité.

La victoire est allée au dossier de Brad Hand (3-4). Le gaucher de 27 ans a accordé huit coups sûrs et trois points en six manches complètes de travail sur la butte. Il a également accordé trois buts sur balles et retiré quatre frappeurs sur des prises.

Pedro Baez (3-3) a pour sa part hérité du revers. Il a accordé un point en un tiers de manche.

Les Dodgers ont maintenant perdu six de leurs septs derniers matchs.